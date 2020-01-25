الرئيس الصيني حول فيروس كورونا: الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم السبت، بعد إجتماع بشأن مكافحة فيروس كورونا، أن الوضع خطير والوباء ينتشر بسرعة.

وأشار الرئيس الصيني، بعد إنتهاء الإجتماع، إلى أن الصين قادرة على هزيمة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أمس الجمعة، عن تأسيس فريق بحث طبي يتكون من 14 خبيرا، للمساعدة على المراقبة والوقاية من تفشي هذا الفيروس المعدي.

وكانت السلطات الصينية، قد قررت تعليق دخول أو خروج الحافلات من العاصمة بكين، لمواجهة وصول فيروس كورونا إلى المدينة.

وكثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص أمس الجمعة.

وأشارت آخر البيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، عن انتشار فيروس كورونا بـ 15 بلدا، من بينهم دولة عربية.

وقد ارتفعت الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر الماضي في سوق بمدينة ووهان، إذ تأكد وفاة 41 شخصا في الصين من نحو 1300 مصاب بالفيروس.