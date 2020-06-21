الرئيس الصيني: سنواصل تقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية وإرسال الخبراء

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في القمة الاستثنائية للتضامن الصيني الإفريقي ضد كورونا، أن الصين ستواصل تقديم كل ما في وسعها من الدعم للاستجابة الإفريقية ضد وباء كورونا.

وكذا تسريع الوتيرة لتنفيذ الإجراءات التي أعلنتُ عنها في الجلسة الافتتاحية لجمعية الصحة العالمية، يضيف شي جين بينغ.

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات المادية للدول الإفريقية، وإرسال أفرقة الخبراء الطبيين إليها، ومساعدتها في شراء المواد الطبية في الصين.

مضيفا أن الجانب الصيني، سيبدأ في تشييد مقر المركز الإفريقي لمكافحة الأوبئة في غضون العام الجاري قبل الموعد المحدد.

وأضاف شي جين بينغ، أن الصين تعمل مع الجانب الإفريقي سويا على تنفيذ “مبادرة الرعاية الصحية” المطروحة في إطار منتدى التعاون الصيني الإفريقي.

وكذا الإسراع ببناء مستشفى الصداقة الصينية الإفريقية وتعزيز التعاون بين المستشفيات الصينية والإفريقية المتوأمة، يضيف الرئيس الصيني.

وقال شي جين بينغ، أنه يعمل على إقامة مجتمع صيني إفريقي تُوفّر فيه الصحة للجميع.