الرئيس الصيني من قمة بريكس يكشف عن موقفه من انضمام دول جديدة

شدد الرئيس الصيني، شي جينغ بينغ، على ضرورة تشجيع الدول على الانضمام إلى منظمة بريكس لإنشاء عالم أكثر إنصاف وعدالة.

وأكد الرئيس الصيني على ضرورة أن تلعب بريكس دورا للوصول إلى تسوية سياسية لحل النزاعات في المناطق الساخنة.

للتذكير، رحّبت الصين برغبة الجزائر الإيجابية في الانضمام إلى هذه المجموعة.

كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن عميق شكره لدعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس. وكذا منظمة شنغهاي.