الرئيس الصيني يبعث برقية إلى الرئيس تبون

‏بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وجاء في بريقية التهنئة: “يتقدم الرئيس شي بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلى الرئيس تبون والجزائر الصديقة حكومة وشعبا”.

كما ‏بعث رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ برقية التهنئة إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة الذكرى ال69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.

وتقدم لي تشيانغ، إلى الحكومة الجزائرية بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة.

فيما ‏بعث عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحرب الشيوعي الصيني ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانغ يي. برقية التهنئة إلى وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.