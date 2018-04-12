الرئيس الصيني يعزي بوتفليقة إثر تحطم طائرة عسكرية

اعرب الرئيس الصيني باسم الحكومة و الشعب الصيني و باسمي الشخصي” عن تعاطفه مع الجرحى وقدم تعازيه الخالصة لأسر الضحايا.

في رسالة بعث بها الرئيس الصيني شي جين بينغ معزيا نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إثرتحطم طائرة عسكرية أمس الأربعاء.

وهذا بالقرب من القاعدة الجوية لبوفاريك بولاية البليدة على بعد 35 كلم عن العاصمة.

ومن جهته بعث الوزير الاول الصيني لي كي كيانغ ببرقية تعزية الى نظيره الجزائري أحمد أويحي قدم له فيها تعازيه بهذا الحادث الاليم.

وللتذكير فقد سقطت صبيحة أمس طائرة العسكرية ببوفاريك في البليدة، مخلفة 257 شهيد من بينهم 10 أعضاء من طاقم الطائرة.