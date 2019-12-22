الرئيس الصيني يهنئ تبون إثر انتخابه رئيسا للجمهورية

هنأ الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عبد المجيد تبون، إثر انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية.

وأكد الرئيس الصيني في برقيته على إيلائه اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية.

وتقدم الرئيس الصيني بتهانيه الحارة لتبون، منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين ومعربا عن ارتياحه لترسخ الثقة السياسية المتبادلة بشكل مطرد في الوقت الراهن، وكذا لإحراز التعاون العملي بين البلدين إنجازات مثمرة في كافة .

وبذات المناسبة، أكد رئيس جمهورية الصين الشعبية، على إيلائه اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-الجزائرية.

وكذا حرصه على تعزيز التعاون في إطار بناء “الحزام والطريق” ومنتدى التعاون الصيني الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني العربي ومواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، بما يخدم البلدين والشعبين.