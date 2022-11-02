الرئيس الصيني يهنئ رئيس الجمهورية بالقمة العربية ويوجه رسالة للمشاركين

بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل القمة العربية.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقديره لالتزام الجزائر طويل الأجل بتعزيز التضامن بين الدول العربية. ودورها النشط في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، وتأكيدها أهمية التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.

وذكر الرئيس الصيني شي، أن بلاده أقامت صداقة أبدية مع الجزائر والدول العربية الأخرى. وفي السنوات الأخيرة، جرى توطيد الثقة السياسية المتبادلة بشكل متزايد.

وأحرز التعاون في إطار الحزام والطريق تقدما ملموسا، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة.

وقال الرئيس الصيني إن جامعة الدول العربية ملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي

وأكد الرئيس الصيني أن بلاده مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون.

وأضاف أن الجانبان الصيني والعربي، عملا في مواجهة جائحة كوفيد-19، على دعم ومساعدة بعضهما البعض في الأوقات الصعبة. وهو ما قدّم نموذجًا جيدًا يُحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب.