الرئيس العراقي: نأمل أن تكون قمة الجزائر منطلقا للعمل العربي المشترك

قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، إن العراق مزال متمسكاً بموقفه بحق الشعب الفلسطيني. في إقامة دولته على كامل ترابه وعاصمتها القدس.

ودعا الرئيس العراقي على هامش الكلمة التي ألقاها خلال اليوم الثاني من أشغال القمة العربية. إلى حل سياسي ينهي الحرب في اليمن وإلى حل سياسي في السودان يخدم تطلعات الشعب السوداني.

كما أكد عبد اللطيف رشيد دعم استكمال المحادثات السياسية بين مختلف الأطراف في سوريا. مجددا التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادتها

وجدد الرئيس العراقي دعم بلاده للأشقاء في لبنان لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية.

وعبر الرئيس العراقي عبداللطيف عن أمله أن تكون قمة الجزائر منطلقا للعمل العربي المشترك.

وقال الرئيس العراقي إن القمة العربية بحاجة إلى تفاهم بناء. بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح العليا للدول العربية فى ظل لحظة دولية فارقة.

وأضاف عبد اللطيف رشيد “إن تحقيق هذه التفاهمات. سيجعل المنطقة العربية أكثر قدرة على مجابهة التحديات والمخاطر الدولية الراهنة”.

وأضاف الرئيس العراقي أن العراق خاض حربا ضروسا ضد الإرهاب ومستمر في ملاحقة خلاياه. لافتاً إلى أن الحكومة العراقية أمامها تحديات كبيرة للإصلاح ومواجهة الفساد.

وأكد أن العراق يسعى بعد سنوات الفوضى ليكون مصدرا للاستقرار في المنطقة. داعيا إلى دعم الدول العربية لبلاده من خلال تحقيق التعاون في مختلف المجالات.