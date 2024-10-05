الرئيس العراقي يهنئ الرئيس تبون 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من فخامة الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة جديدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية بعث الرئيس العراقي رسالة تهنئة الرئيس تبون بمناسبة إعادة إنتخابه هذا نصها:

نتقدم إليكم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصيا بأحر التهاني مقرونة بالأمنيات الصادقة التوفيق في مهامكم داعين الله تعالى أن يمن عليكم بموفور الصحة والنجاح وعلى شعبكم الشقيق بالخير و الرخاء .

وأضاف البيان “إن انتخابكم للمرة الثانية يجسد ما تحضون به من ثقة وتقدير عاليين لدى شعبكم الكريم، وذلك لما تتحلون به من كفاءة وخبرة سياسية طيلة مشواركم المهني”.

وإختتم البيان “ختاما نود أن نجدد لفخامتكم حرص العراق على مواصلة التعاون المشترك وتطوير العلاقات المتبادلة لما فيه الخير لبلدينا في مختلف المجالات”.