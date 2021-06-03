الرئيس الفرنسي “قلق” بعد توقف أرقام الطوارئ

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن قلقه، اليوم الخميس بعد توقف أرقام الطوارئ، أثناء سفره إلىMartel . حيث وقع عطل في متعامل الهاتف Orange. ما أدى إلى تعقيد الوصول لجميع أرقام الطوارئ.

وحسب موقع BFM، قال إيمانويل ماكرون إنه قلق للغاية. وأضاف خلال حوار مع سكان مارتل، أنه من السابق لأوانه تقييم العواقب التي قد تترتب على هذا الحادث.

وأفاد ماكرون “نحن في طور تقييم ما حصل، وتم توفير 10 أرقام بسرعة كبيرة، من أجل استقبال الطوارئ. من السابق لأوانه إجراء تقييم ولكن من الواضح أننا قلقون للغاية”.