الرئيس الفرنسي: لا نخوض حربا مع روسيا
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن بلاده لا تخوض حربا مع روسيا بسبب العملية في أوكرانيا.
وأورد الرئيس الفرنسي، في حديث لقناة “LCI”، اليوم الاثنين: “نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا رددنا بالعقوبات الاقتصادية على إجراءات روسيا في أوكرانيا والتي ندينها بشدة. ونحن نمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل تسوية النزاع. لكن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا، ومن المهم فهم هذا الأمر”.
لكن ماكرون أدان استخفاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمبادئ السياسية والأخلاقية. حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية لنقلهم إلى روسيا.
وقال ماكرون: “ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم. أو هذا الخطاب المنافق القائم على القول إننا سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا… كل هذا ليس جديا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يحتمل بالنسبة لي”.
هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فيفري 2022 عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
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روسيا تقر قائمة الدول المعادية
هذا وأقرت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، قائمة الدول التي ترتكب أعمالا تصفها بالعدائية، في أعقاب حربها مع أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قد ألمح إلى هذه القائدة قبل يومين.
ويأتي هذا، للرد على عقوبات يجري فرضها بدون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية على أوكرانيا في 24 فيفري الماضي.
وتشمل قائمة الدول المعادية كل من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. وإيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنروي.
بالإضافة إلى دول كوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.
وتركز الدول الغربية على فرض عقوبات اقتصادية لأجل إلحاق ضرر بالحكومة الروسية. فيما تشدد على تفادي أي انخراط مباشرة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
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