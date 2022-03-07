الرئيس الفرنسي: لا نخوض حربا مع روسيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن بلاده لا تخوض حربا مع روسيا بسبب العملية في أوكرانيا.

وأورد الرئيس الفرنسي، في حديث لقناة “LCI”، اليوم الاثنين: “نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا رددنا بالعقوبات الاقتصادية على إجراءات روسيا في أوكرانيا والتي ندينها بشدة. ونحن نمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل تسوية النزاع. لكن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا، ومن المهم فهم هذا الأمر”.

لكن ماكرون أدان استخفاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمبادئ السياسية والأخلاقية. حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية لنقلهم إلى روسيا.

وقال ماكرون: “ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم. أو هذا الخطاب المنافق القائم على القول إننا سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا… كل هذا ليس جديا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يحتمل بالنسبة لي”.

هذا وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فيفري 2022 عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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