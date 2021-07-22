الرئيس الفرنسي يأمر بالتحقيق في قضية التجسس على هواتفه

أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء سلسلة من التحقيقات. بشأن ملف برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”. في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن إستخدامه من قبل جهاز أمني مغربي للتنصت على هواتفه.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس لقناة “تي أف 1” أمس الأربعاء، أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمر بسلسلة تحقيقات”. مضيفا “إذا تم إثبات هذه الحقائق فستكون خطيرة. مشيرا إلى أن قرار الرئيس ماكرون جاء بعد ما كشفت عنه وسائل إعلام عدة بشأن إختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس بيغاسوس.

من جهتها أكدت الرئاسة الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، أنه إذا صحت المعلومات عن تجسس المغرب على الرئيس إيمانويل ماكرون فسيكون ذلك “خطير للغاية”. مشيرة الى أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير”.