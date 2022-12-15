الرئيس الفرنسي يزور لاعبي المغرب ويوجه هذه الرسالة

وجه الرئيس الفرنسي إيمانيو ماكرون، رسالة للمنتخب المغربي، بعد الخروج أمام منتخب بلاده، من نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

وكتب ماكرون عبر حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نهاية اللقاء الذي حضره بملعب البيت، وعرف تفوق بطل مونديال 2018 بهدفين لصفر:”إلى أصدقائي المغاربة.. لقد أديتم مشوار جيد”.

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:”لقد كتبتم التاريخ في كرة القدم”.

وكشف الصحفي الشهير بقناة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، أن ماكرون، زار غرف حفظ الملابس المنتخب المغربي، وتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين.

وكشف الرئيس ماكرون إعجابه بمتوسط الميدان، سفيان أمرابط، وقال له أنه أفضل لاعب وسط في هذه الدورة لمونديال قطر 2022.

https://mobile.twitter.com/EmmanuelMacron/status/1603136063337283589