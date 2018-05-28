الرئيس الفرنسي يستقبل البطل الخارق

استقبل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، اليوم الإثنين، البطل المالي مامودو غاساما الذي يعيش في فرنسا بطريقة غير شرعية، على خلفية إنقاذه لطفل من السقوط.

وحسب ما نشره إيمانويل ماكرون، في تغريدة على حسابه “التويتر”، فإن الرئيس الفرنسي، وعد مامودو البالغ من العمر 22 عاما، بتسوية وثائقه في أقصر مدة ممكنة.

وأمر الرئيس الفرنسي بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء بعد المهارات التي كشف عنها خلال إنقاذ الطفل.

وكان غاساما، قد ظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال عملية إنقاذه لطفل كان متدليا من شرفة منزل واقع في الطابق الرابع.