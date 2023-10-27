الرئيس الفرنسي يطالب بهدنة إنسانية في غزة

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بـ”هدنة إنسانية” في غزة، مشيرا إلى أن الهدنة الإنسانية ستكون مفيدة.

وقال ماكرون، أن الحرب في غزة قد تطول، مضيفا أنه يتطلع إلى بناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر. وذكر أن فرنسا تسعى لإجلاء رعاياها من غزة “في أقرب وقت”.

والأربعاء، أعلن ماكرون من القاهرة أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية الى شرق البحر المتوسط “لدعم مستشفيات” غزة. وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.