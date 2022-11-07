قناة النهار الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري بقلم قناة النهار نشر في 07 نوفمبر 2022 - 18:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 198 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/92VEC الجزائر القمة العربية اقرأ أيضا "رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جيبوتي "عمر جيلة قناة النهار 01 نوفمبر خنشلة / الربط العشوائي للكهرباء يهـ ــدد حياة قاطني التجمع الريفي بعين الطويلة قناة النهار 21 أكتوبر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر وصول وفد دولة الإمارات العربية المتحدة للجزائر قناة النهار 01 نوفمبر صريح جدا: لهذه الأسباب يرفض الجزائري "إقراض" المال للآخرين .. قناة النهار 22 أكتوبر برنامج رقمي يسمح للمريض بإرسال نتائج التحاليل والأشعة عبر الكمبيوتر قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر فاسألوا : فضل الصف الأول قناة النهار 04 نوفمبر حصري للنهار..مصنع هيونداي يعود من جديد بتيارت قناة النهار 27 أكتوبر شاهد..والي وهران يقود أقدم مركبة كانت ضمن موكب إحتفالات إعلان عيد الإستقلال قناة النهار 31 أكتوبر