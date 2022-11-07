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قناة النهار

الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري

بقلم قناة النهار
الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري
الجزائر
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