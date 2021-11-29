الرئيس الفلسطيني في زيارة إلى الجزائر

كشف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن الجزائر ستستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل نهاية السنة الجارية. كما أشار لعمامرة، ان الزيارة هدفها التأكيد على مواقفها التاريخية في تأييد القضية الفلسطينية.

وأضاف، وزير الخارجية، أن الجزائر لن تفرط في ذاكريتها وتاريخها ومبادئها، تابعا “ونحن نعرف أن هناك ثمنا سندفعه”. كما تابع لعمامرة، “هذا قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وشهدائها الذين ضحوا لتظل بلدهم حرة وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين”.

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