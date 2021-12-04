الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور الجزائر

يشرع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في زيارة دولة إلى الجزائر، ابتداءً من يوم غد الأحد. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر، ثلاثة أيام.

هذا وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحفية لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، إن عباس “يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون”.

وأوضح المالكي أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

كما أشار إلى أن الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس آذار المقبل.

وأردف: “الجزائر تريد السماع من الرئيس عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية”.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور تونس

وكشف وزير الخارجية الفلسطيني أيضا إن “عباس سيغادر الجزائر متجها لتونس بدعوة رسمية من نظيره قيس سعيّد”.

ولفت أن الزيارة تأتي لتبادل وجهات النظر، والتباحث في تطورات القضية الفلسطينية، مردفا “عباس سيفتتح المبنى الجديد لسفارة فلسطين في تونس العاصمة”.

وفي الفترة الأخيرة، أجرى الرئيس الفلسطيني سلسلة زيارات خارجية، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية. وبحث إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام مع إسرائيل في ظل تعطل المفاوضات منذ أعوام.

وشملت تلك الزيارات مصر في 2 سبتمبر، ثم إيطاليا في 31 أكتوبر، وروسيا في 23 نوفمبر، وقطر في 29 نوفمبر، وسبقها اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

للإشارة، فإن المفاوضات بين فلسطين والكيان الصهيوني متوقفة منذ أفريل 2014، جراء رفض السلطات الإسرائيلية وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى. وكذا تنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.