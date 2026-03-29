الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، في برقية تعزية نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية، عن “بالغ الحزن وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل”، مؤكدا “مشاركة دولة فلسطين وشعبها، الجزائر الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، بهذا الفقد الكبير، برحيل أحد قاماتها الوطنية والقومية، الذي ترك إرثا خالدا في المجالات العسكرية والدبلوماسية والقيادية”.

وأشاد الرئيس بمناقب الراحل ومواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى آخر أيام حياته. مشيرا إلى أن ذكراه ستبقى حية في وجدان أبناء الشعب الفلسطيني تقديرا لدوره ومساندته.

وتقدم الرئيس محمود عباس، باسمه وباسم الشعب الفلسطيني، بأحر التعازي القلبية إلى الرئيس تبون، ومن خلاله إلى عائلة الفقيد، والحكومة، والشعب الجزائري الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد، في ختام برقيته، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والجزائري، مشددا على أن مواقف الجزائر الداعمة لفلسطين ستبقى محل تقدير واعتزاز دائمين.