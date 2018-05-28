الرئيس الفلسطيني محمود عباس يغادر المشفى الإستشاري سالما معافى

غادر منذ دقائق الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، المشفى الإستشاري برام الله، بعدما تماثل للعلاج، وطمـأن الشعب الفلسطيني كافّة.

موجها الشكر لكل الزعماء والقادة والملوك والساسة العرب الذين تابعوا حالته الصحية.

قائلا أنه سوف يواصل العمل ومساره بدءً من يوم غد لأجل تحقيق مطالب الدولة الفلسطينية، لأجل مواجهة كل التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية.

متوعدا أن ثوابته واضحة ومتمسكا بها وهو تحقيق القدس أولى القبلتين عاصمة للدولة الفلسطينية،

وقال الرئيس الفلسطيني أن المشفى الإستشاري الذي تلقى العلاج فيه،وخرج منه سالما معافى أن طاقمه الطبي هو بمثابة مفخرة لفلسطين ولكل العرب.

وحسب وزير الصحة الفلسطيني جواد عوّاد نقلا من التلفزيون الفلسطيني أن اطباء المشفى نصحوا الرئيس الفلسطيني بمتابعة العلاج في المشفى غلى غاية تحسّن حالته الصحية.

وتشكر الوزير أيضا الطاقم الطبي على المجهودات التي بذلوها لأجل امتثال الرئيس عباس محمود إلى العلاج.

وكان محمود عباس قد دخل المشفى الإستشاري بسبب عارض صحي ” التهاب رئوي” ، ولقد لاقى هذا الخبر تكاتف وتكاثف القادة والزعماء العرب.

مبدين قلقهم على صحة الرئيس الفلسطيني، فصلا عن الالتفاف الإعلامي الكبير بسبب أهمية القضية الفلسطينية.