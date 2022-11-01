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قناة النهار

الرئيس الفلسطيني: هناك إتفاق نأمل أن يطبق حول لم شمل الفصائل الفلسطينية

بقلم قناة النهار
الرئيس الفلسطيني: هناك إتفاق نأمل أن يطبق حول لم شمل الفصائل الفلسطينية
القمة العربية
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الرئيس الفلسطيني: هناك إتفاق نأمل أن يطبق حول لم شمل الفصائل الفلسطينية

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