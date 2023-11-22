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الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة في غزة ويطالب بالتوصل لحلول شاملة

بقلم ع.ع
الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق الهدنة في غزة ويطالب بالتوصل لحلول شاملة
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رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الإنساني الذي تم التوصل إليه بوساطة خارجية بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة، ودعا إلى حلول أوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ فترة طويلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي. “إكس”: “الرئيس محمود عباس والقيادة ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، وتثمن الجهد القطري المصري الذي تم بذله. ونجدد الدعوة للوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته”.

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