الرئيس الفلسطيني يصل إلى الجزائر في زيارة تدوم 3 أيام

وصل اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر، في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام.

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني بمطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور الجزائر

يشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة دولة إلى الجزائر، ابتداءً من يوم غد الأحد. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم الزيارة إلى الجزائر، ثلاثة أيام.

هذا وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحفية لإذاعة “صوت فلسطين”، أمس السبت، إن عباس “يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون”. وأوضح المالكي، أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية. كما أشار إلى أن الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس المقبل. وأردف: “الجزائر تريد السماع من الرئيس عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية”. زيارة مرتقبة لمحمود عباس إلى الجزائر

وكان السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة، قد أعلن الاربعاء الفارط، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الجزائر.

وفي تصريح له عقب تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لأوراق اعتماده كسفير لدولة فلسطين لدى الجزائر، أشاد السفير بالمواقف “الثابتة” للقيادة والشعب الجزائريين إزاء القضية الفلسطينية.

وأضاف أبو عيطة بأنه نقل للرئيس تبون تحيات نظيره الفلسطيني محمود عباس. كما تقدم له بـ”بالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي أعرب عنها والتي تعبر عن مواقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائريين تجاه القضية الفلسطينية”.

كما أفاد بأنه سيستهل عمله في الجزائر بالتحضير لزيارة الرئيس عباس والتي تأتي “تلبية لدعوة كريمة من الرئيس تبون”.