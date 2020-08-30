الرئيس الفلسطيني يعزي عائلة الدبلوماسي عمر سليمان يوسف قادري

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الأحد، تعازيه لعائلة المناضل الوطني والدبلوماسي الفلسطيني عمر سليمان يوسف قادري بالجزائر.

وهاتف محمود عباس، أسعد قادري، معزياً بوفاة والدهالذي قال انه المثقف والمناضل الفتحاوي شارك في أغلب محطات الثورة الفلسطينية، خاصة في الجزائر وترك بصمته في العمل الوطني الفلسطيني، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المناضل الراحل عمر قادري انضم لحركة فتح مع الرعيل الأول “القادة الشهداء خليل الوزير “أبو جهاد”، وصلاح خلف “أبو اياد”، والشهيد ياسر عرفات”، ويعتبر من مؤسسي الساحة الجزائرية، وعمل في سفارة دولة فلسطين بالجزائر مستشارا للاعلام والثقافة، ونائبا للسفير ومن ثم عاد لارض الوطن ليعمل مديرا عامأ لدائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية حتى تقاعده وتفرغه لنشاطه الثقافي والفتحاوي والوطني.