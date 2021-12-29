الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الدفاع الصهيوني في منزل الأخير

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، في منزل الأخير بالكيان. كما أفادت هيئة البث الصهيوني أن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين.

في حين، يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع الصهيوني داخل إسرائيل منذ 2010. وأضافت الهيئة أن الاجتماع بين الطرفين عقد بموافقة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت.

طالع أيضا:

وكان الرئيس الفلسطيني، قد زار الجزائر، بتاريخ 5 ديسمبر، في زيارة عمل رسمية تدوم 3 أيام. كما استقبل محمود عباس بمطار هواري بومدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على هامش هذه الزيارة، عن استضافة ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية بالجزائر قريبا. كما قرر الرئيس تبون منح شيك بـ100 مليون دولار لدولة فلسطين. وكذا تخصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيين.

وأكد الرئيس تبون إن العلاقة بين الجزائر وفلسطين أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر. مشيرا إلى إن احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل كل شيء.

وأشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس دولة فلسطين بالعلاقات المميزة بين البلدين. والجزائر ستبقى وفيةً لمبادئها الأصيلة والمنادية بإعلاءِ الحقِ ونُصرةِ الـمظلومين مهما طال الزمنُ، ومهما كان الثمن.

واضاف الرئيس تبون أن زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس للجزائر جاءت تزامنا مع الذكرى الـ 33 لإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بالجزائر. كما أن العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أن يتم وصفها. وإعتبرها رئيس الجمهورية تجسيد للقيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر.