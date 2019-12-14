الرئيس الفلسطيني يهنئ تبون بفوزه في الرئاسيات

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اليوم السبت برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون عقب فوزه بالإنتخابات الرئاسية.

وأكد محمود عباس ان إختيار تبون رئيسا للجزائر دليل على ثقة الشعب الجزائري الشقيق بقيادتكم الحكيمة في هذه المرحلة الهامة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن ثقته بأن الجزائر ستجتاز هذه الظروف الحالية نحو المزيد من الرخاء والازدهار.

ونوه عباس تطلعه للعمل مع القيادة الجزائرية من أجل “تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين شعبينا وبلدينا في جميع المجالات.

وإختتم برقيته بالشكر للجزائر لدورها التاريخي والمتواصل الذي لعبته في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.