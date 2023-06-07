الرئيس الفلسطيني يهنئ رئيس الجمهورية على عضوية مجلس الأمن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على انتخاب الجزائر عضوا في مجلس الأمن الدولي.

وانتخبت الجزائر، أمس الثلاثاء بنيويورك، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025.