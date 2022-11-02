قناة النهار الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 13:20 الرئيس الفلســـطيني شارك غرِّد أرسل 27 0 الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/y2RvA اقرأ أيضا دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر فاسألوا : فضل سورة الإخلاص قناة النهار 29 أكتوبر " خاتمة مؤثّرة لرئيس فلسطين :"أقول للعرب إن القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين أمانتنا قناة النهار 02 نوفمبر Mister X: يحيى طبيش عندوا بزاف مواهب يقدر يبينهم عكس المؤثرين الحاليين قناة النهار 20 أكتوبر Mister X يكشف عن الحوار الذي دار بينه وبين حمزة بن دلاج قناة النهار 20 أكتوبر الوزير الأول : الرئيس أعاد للجزائر دورها القيادي و هيبتها على المستوى الدولي قناة النهار 15 أكتوبر "سامية طبوش: "مارانيش فرحانة في حياتي بسبب ناس خذلوني قناة النهار 27 أكتوبر "وزير التربية :" أبناءنا يعاودو بزاف السنة الأولى متوسّط.. لهذه الأسباب قناة النهار 18 أكتوبر أرشديني : مرتي تحكي كل المشاكل الأسرية لعائلتها و صحاباتها قناة النهار 20 أكتوبر رسالة مريم وآسيا للمرضى وللاصحاء .. '' حبوا روحكم'' .. '' ماتجيبوش سبة بالمرض'' قناة النهار 12 أكتوبر