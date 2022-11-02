إعــــلانات
قناة النهار

الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة

بقلم قناة النهار
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة
الرئيس الفلســـطيني
  • 27
  • 0

الرئيس الفلســـطيني محمود عباس يلقي كلمة أمام المشاركين في القمة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/y2RvA
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر