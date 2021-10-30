الرئيس الفنزويلي: الجزائر لعبت دورا ممتازا في حفظ السلام بإفريقيا

أكد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الجمعة، أن الجزائر لعبت دورًا ممتازًا في توطيد السلام والحفاظ على الحقوق في الاتحاد الإفريقي. كما أضاف مادورو، أن الجزائر وفنزويلا شريكان مؤسسان لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”. مذكرا بأن أوبك هي العمود الفقري لتوازن سوق النفط في جميع أنحاء العالم.

وأودع الرئيس الفنزويلي، سفير الجزائر المعتمد لدى فنزويلا. حيث أشار إلى أن أزمة نقص الوقود في الدول المتقدمة ليست ذنب أوبك بل “هي أزمة الرأسمالية وهي خطيرة للغاية”.

ومنح الرئيس مادورو وسام فرانسيسكو دي ميراندا من الدرجة الأولى إلى السفير الجزائري. وقال الرئيس بهذه المناسبة: “بالنسبة لي من المهم جدًا منح هذه الزخرفة شخصيًا التي تحمل اسم عظيمنا فرانسيسكو دي ميراندا”. وهو “الأكثر عالمية بين جميع الأمريكيين”.

كما أشاد مادورو، بعمل السفير في تعزيز العلاقات بين الجزائر وفنزويلا. وفي الأخير، قال الرئيس أن البلدان تتطلع إلى القرن الحادي والعشرين من أجل التنمية والحياة، وتريد السلام والعدالة.

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واستفاد العديد من السفراء من تكريمات وتقليد الأوسمة، على غرار السفير في مالي بوعلام شبيحي. كما جاء التقليد مقابل جهود السفير الجزائري في مسار السلم بالبلاد -يضيف المصدر-.

كما جرت مراسم، تكريم السفير الجزائري في مالي خلال عشاء وداع، تم تنظيمه البارحة على شرف السفير. حيث انتهت مهام السفير.

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