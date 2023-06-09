الوطني الرئيس الفنزويلي يستقبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية بقلم النهار أونلاين نشر في 09 جوان 2023 - 15:44 شارك غرِّد أرسل 39 0 الرئيس الفنزويلي يستقبل وزير الفلاحة و التنمية الريفية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VZRxS اقرأ أيضا التونة.. خروج 32 سفينة منها 3 جزائرية لاصطياد حصة الجزائر الوطني 22 ماي مقابل مواعدته داخل شقة.. إطار بـ"صيدال" يورط جامعية في قضية تزوير الأموال الوطني 22 ماي ارهابي عائد من معاقل "داعش" مهدد بـ20 سنة سجنا الوطني 06 جوان منح دراسية تفوق 800 دولار شهريا للطلبة الجزائريين في المكسيك الوطني 04 جوان تحويل 120 ألف سيارة إلى "سيرغاز" سنة 2022 الوطني 28 ماي هذه غرامة دخول وسير الدراجات الهوائية بهذه الطرقات الوطني 02 جوان وزير الطاقة يشارك في المؤتمر الوزاري الـ186 لأوبك بفيينا الوطني 03 جوان وفاة بيار أودان نجل المناضل من أجل القضية الجزائرية موريس أودان الوطني 29 ماي الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الإتحادية العليا للعراق الوطني 05 جوان البراءة لمدير قناة خاصة عن تهمة خيانة الأمانة الوطني 06 جوان