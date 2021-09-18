الرئيس الفنزويلي يعزي في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، اليوم السبت، تعازيه في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في برقية تعزية للرئيس الفنزويلي، أن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، انضم منذ صغره إلى صفوف جبهة التحرير الوطني لمحاربة النظام الاستعماري الفرنسي الهمجي، كما ساهم طوال حياته في استقلال وطنه وتنميته.”

وأضاف نيكولا مادورو، ” أنه وعند تولي الرئيس بوتفليقة رئاسة الجمهورية الجزائرية سنة 1999، كان يدعوا للاستقرار السياسي في افريقيا كوسيط سلام في إثيوبيا وإريتريا ومالي، ووضع الجزائر في السياق الدولي كدولة إستراتيجية.”

وواصل المتحدث نفسه، “أنه خلال فترة تولي الرئيس المرحوم بوتفليقة الحكم، عزز الأخير علاقات الصداقة الصادقة مع القائد الأبدي للثورة البوليفارية، هوغو تشافيز، وكذلك منتدى أمريكا الجنوبية وأفريقيا (ASA)، مما يبرز إمكانات كلا الإقليمين، لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، في ظل مبادئ الاحترام والمساواة بين الدول، من أجل عالم متعدد المراكز ومتعدد الأقطاب، كما تم تعزيز هذا المسار، الذي مهد من قبل الزعيمين التاريخيين، مع الرئيس نيكولاس مادورو، حيث تعمل كلتا الحكومتين في وحدة تامة لتعزيز اتفاقيات الدول المنتجة للنفط أوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك، والدفاع عن القضية الفلسطينية، وكذلك في توطيد وتعميق العلاقات الثنائية.”