الرئيس الفنلندي يعلن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين

أبدى الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستاب، استعداده للموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين، في حال طرحت الحكومة مقترحًا رسميًا بهذا الشأن.

وتأتي تصريحاته في ظل حراك دولي متصاعد، خاصة بعد إعلان فرنسا وبريطانيا وكندا عن نيّتها اتخاذ خطوة مماثلة في شهر سبتمبر المقبل.

وصف ستاب هذا التوجه بأنه “خطوة نحو إحياء عملية السلام”، مؤكدًا أن قرار الاعتراف هو من صلاحيات الرئيس. لكنه يعتمد على اقتراح من مجلس الوزراء. كما عبّر عن استيائه من “الوضع غير الإنساني” في قطاع غزة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفنلندي، بيتري أوربو، على دعم بلاده لحل الدولتين.

مشيرًا إلى أن المشاورات مع الرئيس مستمرة بخصوص هذه الخطوة حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وتُعد هذه التطورات جزءًا من موجة اعترافات دولية، حيث انضمت 15 دولة غربية مؤخرًا إلى نداء جماعي للاعتراف بفلسطين.

وسبق أن اعترفت إسبانيا، النرويج، أيرلندا، وسلوفينيا بدولة فلسطين. مما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.