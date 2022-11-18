قناة النهار الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 11:43 كوبا شارك غرِّد أرسل 45 0 الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CQ39o اقرأ أيضا هكذا رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن غياب قادة بعض الدول العربية من حضور القمة العربية قناة النهار 31 أكتوبر السفير الفرنسي: الجزائر بلد جميل جدا وفيه طبيعة خلابة وساحرة وثري بالثقافات قناة النهار 10 نوفمبر طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر تساؤلات: النظام التعاقدي في قطاع الصحة .. ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية قناة النهار 09 نوفمبر شوفو حكايتي / صادم جدّا 😱😱رجل يُكبّل زوجته بالسلاسل لمدّة 20 يوم.. ترقبّوها قناة النهار 03 نوفمبر والي وهران ينفي إشاعة إنسحاب شركة فيات ويؤكّد إلتزامها بعقد الشراكة مع الجزائر قناة النهار 08 نوفمبر السفير الفرنسي: إلغاء المادة 49/51 أمر يثير إهتمام الشركات ويشجع على الإستثمار قناة النهار 10 نوفمبر صلاح جمعة: وجود السيسي أعطى زخما للقمة العربية والعلاقات المصرية الجزائرية ستعرف إنطلاقة جديدة قناة النهار 02 نوفمبر تجارة: تشديد الرقابة يجبر أصحاب المقاهي التخلي عن "الحليب المدعم" .. قناة النهار 29 أكتوبر