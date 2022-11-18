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قناة النهار

الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير

بقلم قناة النهار
الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير
كوبا
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الرئيس الكوبي يزور الجامع الكبير

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رابط دائم : https://nhar.tv/CQ39o
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