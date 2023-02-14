الرئيس الكوبي يستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي

إستقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، من طرف رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل، بمقر قصر الثورة بالعاصمة هافانا.

وحسب بيان الوزارة أجرى الرئيس الكوبي محادثات ثنائية مع وزير الصحة بحضور عدد من الوزراء من الحكومة الكوبية.

كما أشاد الرئيس الكوبي في كلمة له، بأهمية انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي بين الحكومتين. وكذا منتدى رجال الأعمال، معتبرا، إياهما حدثين مهمين يهدفان إلى تعميق وتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جانبه، بلغ وزير الصحة تحيات رئيس الجمهورية لنظيره الكوبي، شاكرا إياه على حفاوة الاستقبال، كما اكد سايحي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وأن تواجد الوفد الجزائري و الشخصيات من قطاع الأعمال لهو دليل واضح على رغبة الجزائر في مواصلة تجسيد مشاريع التعاون الحالية.

وكذا تعزيز مجالات التعاون الثنائي في مجالات أخرى بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين وهذا تطبيقا للقرارات والتوجيهات المنبثقة من لقاء السادة رؤساء الجمهورية للبلدين شهر نوفمبر الماضي .

اختتم اللقاء بمأدبة عشاء أقامها السيد رئيس جمهورية كوبا على شرف الوفد الجزائري ، بحضور عديد من وزراء الحكومة الكوبية و كذا سعادة سفير الجمهورية الجزائرية بكوبا .

وترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي الوفد الجزائري الذي سيشارك في أشغال الدورة الثالثة و العشرين للجنة المختلطة الجزائرية-الكوبية للتعاون الاقتصادي و التجاري و العلمي و الثقافي التي ستعقد بالعاصمة الكوبية هافانا خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 فيفري 2023.