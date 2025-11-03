الرئيس الكوبي يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الثورة 

هنّأ ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إحياء الجزائر الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية جاء في رسالة التهنئة:

“أنقل لكم سيادة الرئيس وللحكومة وللشعب الجزائري تهانينا الحارة، ونؤكد لكم بهذه المناسبة الغالية مرة أخرى، إرادتنا لتقوية علاقات الصداقة التاريخية والتعاون والتضامن، القائمة بين كوبا والأمة الجزائرية الشقيقة”.