الرئيس الكولومبي يدعو إدارة ترامب لوضع “بروتوكولات افضل” في التعامل مع المهاجرين

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيدرو، ادارة الرئيس الامريكي دونالد الى وضع “بروتوكولات افضل” في التعامل مع المهاجرين.

وفي رسالة له عبر صفحته بمنصة “X”، قال بيدرو إن “الولايات المتحدة لا يمكن ان تعامل المهاجرين الكولومبيين مثل المجرمين” في اشارة الى ترحيل عدد من مواطنيه عبر رحلات عسكرية.

واضاف أنه سيمنع استقبال الرحلات العسكرية للمرحلين الى بلاده في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الاعلام الامريكية ان كولومبيا ارجعت طائرتين عسكريتين كانتا تقلان مهاجرين كولومبيين في اليومين الماضيين.

وللإشارة، كان البيت الأبيض قد اعلن الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين باستخدام طائرات عسكرية.