الرئيس الكيني: إعادة إنتخاب الرئيس تبون شهادة عميقة عن التفويض والثقة الهائلة من الشعب الجزائري

بعث رئيس جمهورية كينيا، وليام ساموي روتو رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية أكد الرئيس الكيني أن إعادة انتخاب الرئيس تبون ما يمثل شهادة عميقة عن التفويض والثقة الهائلة، من الشعب الجزائري كما جاء في الرسالة.

وأضاف البيان أن الرئيس الكيني أكد أيضا رئيس الجمهورية تحمس بلاده لزيادة توطيد أواصر الصداقة والتعاون، بين الشعبين الجزائري والكيني، متمنيا للرئيس كل التوفيق والسداد، لقيادة الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة.