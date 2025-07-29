الرئيس اللبناني يحل بالجزائر في زيارة رسمية

حل رئيس جمهورية لبنان الشقيقة، جوزيف عون، بالجزائر، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية.

وخص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أخاه الرئيس اللبناني ضيف الجزائر، باستقبال رسمي بمطار الجزائر يليق بمقام العلاقات الأخوية.

كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر وتقديرا لهذه الزيارة في مسار العلاقات الجزائرية-اللبنانية.

واستهلت مراسم الاستقبال، بعزف النشيدين الوطنيين وتحية العلم واستعراض تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي أدت التحية الشرفية.

كما أجرى الرئيس تبون، مع أخيه الرئيس اللبناني، محادثات ثنائية بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي.