الرئيس المدير العام الأسبق لـ”سوناطراك” يصل إلى الجزائر بعد تسليمه من طرف الإمارات

وصل الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، مساء اليوم الأربعاء، الى مطار هواري بومدين بالجزائر بعد تسليمه من طرف الإمارات.إلى السلطات الجزائرية.

وكانت مصالح الأمن قد استلمت ولد قدور لحظة نزوله من الطائرة القادمة من الإمارات. حيث يتابع في قضايا فساد.

وكان الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، قد أعلن سابقا عن فتح تحقيق في قضية مصفاة “اوغستا

وأوضح جراد، أن قاضي التحقيق أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع. كما أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذي تسببوا في الفساد أينما وجدوا.

ومن بين الملفات التي يتابع فيها ولد قدور، قضية “سونطراك 2 ” وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد ما تزال قيد التحقيق. بالإضافة إلى تبديد أموال، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة. وكذا قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار.