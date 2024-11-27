الرئيس المدير العام لسوناطراك في زيارة إلى كوت ديفوار

يشرع اليوم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، في زيارة عمل إلى جمهورية كوت ديفوار.

الزيارة تأتي في إطار فعاليات الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية SIREXE، المنظم في العاصمة الإيفوارية أبيدجـان. في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2024. وذلك استجابة لدعوة وجهها وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري، مامادو سانكافوا كوليبالي لمجمع سوناطراك.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي وبحث فرص الشراكة في مجالات الطاقة والمحروقات مع الشركات الإيفوارية. حيث سيعقد الرئيس المدير العام والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين إيفواريين في قطاع الطاقة بهدف استعراض آفاق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

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