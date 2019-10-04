الرئيس المدير العام لسونلغاز يكشف حصريا لـ”النهار” عن التعيينات الجديدة بالمؤسسة

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص عن إجراء حركة تحويلات وترقيات مست العديد من فروع مؤسسة سونلغاز.

وأضاف الرئيس المدير العام في تصريح حصري لـ”النهار”، أنه تم تعيين حيون سليمان على رأس شركة الهندسة للمنشآت الكهروبائية والغازية.

وأضاف ذات المسؤول، أنه تم تعيين مازري عبد الحميد على رأس شركة التركيب الكهربائي “كهركيب”.

كما تم تعيين علي شيكوش محمد على رأس شركة الكهرباء و الطاقات المتجدة، وتعيين غول نورالدين على رأس شركة التركيب الصناعي.

وأشار بولخراص إلى أنه تم تعيين يونطران محي الدين على رأس شركة النقل والمعالجة الإستثنائية للمعدات الصناعية والكهربائية.

كما تم تعيين صخري عبد الرحمان على رأس مديرية التطوير الصناعي والشراكة.