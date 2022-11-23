إعــــلانات
قناة النهار

الرئيس المدير العام لشركة موبيليس يوضح حول منع الحصول على الهدايا للموظفين

بقلم قناة النهار
الرئيس المدير العام لشركة موبيليس يوضح حول منع الحصول على الهدايا للموظفين
تساؤلات
  • 111
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/ORZoK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر