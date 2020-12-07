الرئيس المدير العام لشركة ENIEM .. البطالة محتمة علينا والمشكل سيحل في أقرب وقت

وجّه الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، موازر جيلالي رسالة للعمال الشركة الذين يواجهون شبه البطالة.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات عبر قناة النهار قال موازر جيلالي البطالة محتمة علينا والمشكل سيحل في أقرب وقت

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة ENIEM ان الشركة منذ سنتين ونحن نتحدث عن الوضعية التي وصلت إليها الشركة ولا أحد سمعنا.

كما طمأن موازر جيلالي عمال شركة ENIEM أن اليوم صوتنا وصل للسلطات طالبا من العمال عدم القلق والتسرع.

وإختتم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM ان المشكل سيحل في أقرب وقت.

وللإشارة شركة ENIEM تتوقف من جديد وتحيل 1700 عامل على البطالة التقنية.