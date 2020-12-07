الرئيس المدير العام لشركة ” ENIEM “: “البنك لم يعطنا أي قرض”

نفى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ENIEM، موازر جيلالي أن البنك منح الشركة قرض بقيمة 1.1 مليار دينار.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات عبر قناة النهار أكد موازر جيلالي ان البنك لم تمنح ENIEM أي قرض وإنما منحتنا تصريح بالشراء فقط.

وأوضح الرئيس المدير العام لـ ENIEM أنه لشراء المواد المستوردة لابد من المرور على البنك من أجل الموافقة وأعطتنا المواقفة بـ 1.1 مليار دينار.

وأشار الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أنه تم دفع ملبع 500 مليون دينار مبلع الحقوق الجمركية من مصادرنا الخاصة.

بهذا الدولة لم تقدم قرض للشركة بل أعطتنا الموافقة بالشراء يضيف موزار جيلالي.

كانت لدينا مهلة للتسديد الدين بـ 9 أشهر ومن المفروض أن نبدأ التسديد شهر ماس من سنة 2021 والبنك نزع عنا الإلتزام في شهر ماي.

وأكد موازر جيلالي أنه إلى يومنا هذا البنك نزع من شركة ENIEM مبلغ 730 مليون دينار.