الرئيس المدير العام لـENPI يجري زيارة لثلاث ولايات ويشدد على تسليم المشاريع في أجالها

قام الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، بزيارة إلى ولايتي وهران ومستغانم لتفقد مدى تقدم الأشغال في المشاريع التي تشرف عليها المؤسسة.

وباشر حافظ سفيان زيارته من موقع عين البيضاء، أين استمع لعرض مفصل في مقر شركة الإنجاز البيرق المكلفة بالتجهيزات الخارجية بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، أين وقف على مدى تقدم أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع الرئيسية وكذا الثانوية التي مازالت قيد الإنجاز.

كما اطلع في خضم زيارته على موقع سيدي الشحمي ليعطي تعليمات بالتكفل اللازم و الأنسب بها.

وشهدت الزيارة لقاءً مع القائمين على سلامة ونظافة المحيط التابعين للمؤسسة الوطنيةو للترقية العقارية أين أسدى تعليمات باليقضة وكذا اتحرام التدابير الوقائية من فيروس كورونا بتعقيم الحي بصفة دورية.

كما واصل الرئيس المدير العام لمؤسسة enpi زيارته لولاية مستغانم و بالضبط إلى موقع 300 مسكن ترقوي عمومي ليستمع إلى شروحات من قبل الشركة المخول لها بإتمام المشروع، حيث شدد على إتمام المشروع ورفع وتيرة الإنجاز لتسليم 150 مسكن تحسبا للدخول الإجتماعي المقبل.

وعقب انتهاء الزيارة بولايتي مستغانم ووهران واصل الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية زيارته إلى ولاية تلمسان.