الرئيس المدير العام للجزائرية لتحلية المياه يتفقد محطتي سوق الثلاثاء وعين عجرود بتلمسان

قام اليوم الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمّع سوناطراك ، لحسن باده، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان.

ورافق المدير العام لشركة الجزائرية لتحلية المياه مدير الموارد البشرية، نور الدين عيدون، ومدير الاستغلال والصيانة، ملبوسي عبد الماليك.

وشملت الزيارة محطة تحلية مياه البحر سوق الثلاثاء، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه البحر بعين عجرود بولاية تلمسان.

وخلال الزيارة اطلع الوفد بمحطة سوق الثلاثاء على سير النشاط وظروف الاستغلال، والجهود المبذولة للحفاظ على المنشأة وصون الاستثمار العمومي. مع التأكيد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والصيانة واليقظة التشغيلية لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

كما تنقل الوفد إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر بعين عجرود، المنجز في إطار البرنامج التكميلي الثاني الذي أطلقه رئيس الجمهورية.

أين وقف الوفد على مدى تقدم الأشغال التي أسند إنجازها إلى كوسيدار للقنوات، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وشدد لحسن باده على ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المحددة، والمتمثلة في تسليم الشطر الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا في غضون 22 شهرًا.

بالإضافة إلى استكمال المشروع بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر مكعب يوميًا في أجل 36 شهرًا.

كما أظهرت الشروحات التقنية المقدمة بعين المكان أن وتيرة الإنجاز تسير وفق البرنامج الزمني المسطر، بما يعكس التزام مختلف المتدخلين بتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي في الآجال المحددة.