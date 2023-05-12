الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية ضمن ترتيب أقوى قادة السياحة والسفر

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة “أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي.

وتم تسليط الضوء على 100 من القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة. ممن يسعون لجعل المنطقة وجهة سياحية عالمية وجذابة.

واحتل الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، المرتبة 34 ضمن ترتيب أقوى قادة السياحة والسفر.

وتولى سليمان منصبه الحالي في جوان 2022. وتتضمن شبكة الخطوط الجوية الجزائرية أكثر من 77 وجهة، منها 44 وجهة دولية.

فيما حققت الشركة إيرادات بقيمة 394.1 مليون دولار. ولديها 3 شركات تابعة ومتخصصة في الشحن، وتوريد الأطعمة، والخدمات التقنية.

تولى سليمان عدة مناصب قبل انضمامه إلى الخطوط الجوية الجزائرية. منها المندوب العام لشركة الطيران الفرنسية (Aigle Azur). والمدير التجاري لإدارة خدمات مطار الجزائر.

للإشارة، لإعداد القائمة تم الاعتماد على معايير عدة، لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط. منها: حجم أعمال الشركة، بما فيها الإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول. وملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، وخبرته المهنية، والإنجازات الأخرى.

وينحدر القادة المصنفون في قائمة العام من 33 جنسية، مع تصدر الإماراتيين بـ16 مشاركة. يليهم السعوديون بـ12 مشاركة، بينما ينتمي 10 قادة إلى الجنسية البريطانية. في حين تهيمن شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركة.

كذلك تشمل قائمة العام 8 مشاركات من الهيئات السياحية. وتضم الإمارات 5 شركات من بين شركات القادة المصنفين. ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما تضم السعودية 4 شركات، وقطر شركة واحدة.

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران يتصدر القائمة

وتصدر أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، القائمة للعام الثاني على التوالي.

يليه في المركز الثاني أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وفي المركز الثالث هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ويعمل القادة المصنفون في القائمة على تأمين استثمارات بملايين الدولارات لدعم خططهم للأعمال.