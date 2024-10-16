الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية يزف بشرى إلى العمال

أعلن حمزة بن حمودة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تجسيد الالتزامات التي تم إطلاقها. بالموازاة مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال 1 ماي الماضي، والقاضية بفتح مفاوضات مع المنظمات النقابية. لمراجعة الاتفاقية الجماعية وسلم الرتب والوظائف.

وسيسهم هذا جليًا في تحسين الظروف العامة للعمل، مع مراجعة بروتوكولات العمل للطاقم الإداري وطاقم الصيانة والطاقم الجوي.

عبر حمزة بن حمودة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تقديره للجهود المتفانية التي بذلها العمال خلال فترة الذروة المتمثلة في موسم الحج والاصطياف.

وأشار حمزة بن حمودة أن الأصداء عكست ردود الفعل الإيجابية من قبل الحجاج والمسافرين من عائلات جزائرية والجالية الوطنية بالخارج. العمل المخلص الذي قمتم به والرامي لتحسين الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

كما أضاف “هذه ليست مجرد كلمات عابرة، بل شهادة صادقة على التزامكم في بناء مستقبل مشرق لشركتنا”.

وتابع “لقد قمتم بعمل استثنائي يعكس إخلاصكم وتفانيكم. حيث استثمرتم وقتكم وجهدكم لتحقيق أهدافنا المشتركة. وفي نهاية المطاف، يعد كل نجاح حققناه وكل إنجاز نفتخر به نتيجةً مباشرة لروح التعاون والتفاني التي تميزكم”.

كما أورد حمزة بن حمودة “إن كل جهد بذلتموه، وكل ساعة عمل، وكل لحظة تفانٍ. تسطر واقعا مشرفًا لشركتنا، لقد أثبتّم أننا فريق قادر على تحصيل الكثير من المكاسب. وكل إنجاز تحقق هو شهادة على التزامكم العميق وشغفكم بمستقبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية”.