الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة يعاين محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 والحامة 

قام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك لحسن باده، اليوم ، بزيارة ميدانية لمصنع تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة ومحطة الحامة لتحلية مياه البحر بالجزائر العاصمة .

خلال الزيارة رافق لحسن باده الرئيس المدير العام لكوسيدار قنوات بدر الدين شهبوب. حيث تمكنا من الوقوف على السير الحسن للمصنع بعد بلوغه كامل طاقته الإنتاجية.

بينما في المحطة الثانية من الزيارة والتي كانت بمحطة تحلية مياه البحر الحامة رفقة المديرة العامة للحامة لتحلية مياه البحر زيدي أين تم الوقوف على مدى نجاعة والسير الحسن لهذه المحطة بعد نهاية أشغال صيانتها ضمن البرنامج السنوي للصيانة.

وجاءت هذه الزيارات حرصا من الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك على تأمين تزويد المواطنين بالماء الشروب خاصة في موسم الصيف.

والالتزام التام بتعزيز الأمن المائي للعاصمة وضمان استمرار الخدمة العمومية دون انقطاع و في كل الظروف .