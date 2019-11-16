الرئيس المدير العام لمجمع”النهار”أنيس رحماني يوقع على ميثاق الممارسات الإنتخابية

وقّع الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” الزميل أنيس رحماني اليوم على ميثاق أخلاقيات الممارسات الإنتخابية.

وتنقل المدير العام لمجمع “النهار”مساء اليوم إلى المدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان، رفقة المستشار القانون لمجمع “النهار” المحامي عبد الحفيظ كورتل ورئيس التحرير بتلفزيون”النهار” محمد عصماني للإمضاء على الميثاق.

وينص الميثاق الذي وقعه الرئيس المدير العام لمجمع “النهار”، على جملة من الإلتزامات التي تستند إليها المؤسسات الإعلامية طيلة أيام الحملة الإنتخابية و بعدها.

ويلزم هذا الميثاق مسؤولي المؤسسات العمومية بإعلام الناخبين بحقوقهم وواجباتهم و إعلامهم ببرامج المترشحين.

كما ينص الميثاق على ضمان تغطية شاملة ومتوازنة و موضوعية خلال كل مراحلة العملية الإنتخابية بشكل حيادي وبدون أي تمييز بين المترشحين.

وتخصص وسائل الإعلام حيزا زمنيا عادل ومنصف للمترحشين للتدخل عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعيىة البصرية، فضلا عن ضمان حق الرد لهم و للأحزاب السياسية المشاركة في الإستحقاقات في غضون اجل معقول.

كما يمنع الميثاق نقل تصريحات أو صور تحث على الكراهية أو العنف و التميز الذي يفقد الثقة في مؤسسات الدولة.

ويلتزم الصحفيون و الإعلاميون بضمان نقل التصريحات و المعلومات الصحيحة مع الإمتناع عن قبول أي مزية أو هدية من المرشحين أو ممثليهم